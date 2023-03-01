AI專家沈向洋掌科大校董會 內地出生美港留學 曾任微軟高層

現時8間資助大學的校董會或校委會主席多在港出生及成長，科大校董會新主席沈向洋則在內地出生及成長。綜合網上資料，沈向洋1980年以13歲之齡獲南京工學院（現稱東南大學）取錄，1991年獲港大頒授哲學碩士學位，專修電機電子工程；其後往美國卡內基梅隆大學深造，1996年獲機器人學博士學位，之後加入微軟。

2000年入科大 沈：助港成國際創科中心

沈向洋早年與科大結下淵源，2000年12月加入科大計算機科學與工程學系成為客座教授，在2011年獲科大頒發榮譽大學院士，現擔任科大賽馬會高等研究院教授。

沈向洋昨稱，對獲委任為科大校董會主席感到十分榮幸，自己對科大有深厚感情，將竭盡所能，與校董會、校長、顧問委員會、師生、校友及其他持份者一同努力，讓科大協助香港發展成國際創新科技中心，並培養出引領粵港澳大灣區發展的下一代領袖。科大校長葉玉如表示，沈向洋是知名科學家和卓越的領袖，「期待與他合作，確保大學朝着我們的戰略發展方向前進」。

教育局長蔡若蓮表示，深信沈向洋能憑藉其在科研領域，尤其在產學研合作和成果轉化的卓越成就及豐富經驗，以及在亞太地區和國際間的廣泛人際網絡，帶領科大在創科發展、研究成果商業化和國際交流與合作等方面再下一城，並會促進大灣區的人才建設，協助香港在國家「十四五」規劃下，向發展為國際創科中心的目標進發。

陳祖澤任副監督 廖長城任顧委會主席

特首亦委任2015年起任科大校董會主席的廖長城，出任大學最高諮詢機構「顧問委員會」主席。蔡若蓮稱科大（廣州）去年9月順利啓用，廖長城居功至偉，深信他會帶領科大再創高峰。原為科大顧問委員會主席的陳祖澤則出任科大副監督。