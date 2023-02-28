屈穎妍稱校長阻軍裝警入校 聖提女中指不實 屈批迴避

警方昨回覆，本月14日一間中學報警稱一名女學生在校園3樓女廁窗台危坐，「警方及消防人員隨即趕到現場並進入校園」；該女學生經游說後最終回到安全位置。警方提醒，就日常執法而言，警務人員有法定權力及職責進入任何公共或私人場所，包括學校，執行職務及保障市民生命安全；任何無理阻撓或妨礙警務人員執行職務不但構成違法行為，更可能危及市民安全。

學生危坐廁所窗台 學校報警

「港人講地」上周五（24日）刊出屈穎妍文章〈有警察的地方，就沒有法外之地〉，內容指控校長拒讓軍裝警入校，校長「走出來阻止，語帶不善把兩名軍裝警員趕出校門」；又指控校長鄭重要求女警要將非制服的外套拉鏈至領口，「不得露出警察制服」，才准入校園與危坐的女生對話。文末批評校方「把執法者拒諸門外」，質疑「學生生命重要還是校長的政治顏色重要」。

校方：CCTV證職工帶軍裝到場

校長一直洗手間外協調

聖士提反女子中學校董會昨發聲明，稱該文章記述的詳情並非屬實，對不實評述及指摘「深感忿慨」，保留法律權利追究責任。校董會亦對公職人員深表謝意。校董會稱，當日涉事學生反鎖在學校金禧樓3樓洗手間廁格內，校方為保其安全報警求助，消防員及救護員迅即到達事發地點了解情况，校長亦一直在洗手間外協調處理；消防員於是從4樓天台游繩而下，從外將洗手間內格的窗戶關上，以確保該學生安全。校董會又稱，根據校園閉路電視紀錄，其後多名軍裝警員先後到達學校金禧樓，由該校職工帶領到事發地點，並由校長提供資料，協助處理。

屈：未答曾否阻警 為何須披外套

校董會發聲明後，屈穎妍昨午於「港人講地」再撰文，認為校董會昨發聲明避開問題焦點，未回應校長是否曾出言阻止穿軍裝的警員入校園、未解釋軍裝女警為何披一件非制服的外套。香港政研會昨向警方舉報，認為校長涉阻差辦公及違反《警隊條例》。

教育局昨回覆，有關學校事發當日已即時向局方報告事件，並啟動危機處理機制跟進，會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切支援及協助。