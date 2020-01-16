調查：擬內地升學DSE生微增 五成不了解渠道

【明報專訊】「青年新世界」聯同內地港生組織「星學匯」調查發現，有27.8%受訪中學文憑試（DSE）考生表示考慮內地升學，高於去年同期調查的24.8%。至於未考慮內地升學的71.8%學生，最多人揀的3個原因包括地理上遠離香港（55%）、擔心學歷認受性（54.7%）、文化跟香港差距比較遠（52.9%）。機構稱，現時高中「公民與社會發展科」要求學生中四至中六3年內至少要到內地考察一次，建議籌劃內地考察團時加入內地升學元素，包括拜訪內地高等院校，與當地招生辦公室教師和港生交流等。
中六生正準備DSE及籌劃升學路向，上述兩個組織於1月5至19日透過電話問卷調查，訪問504名就讀中六的應屆DSE考生，稱跟過去調查比較，數據顯示DSE考生的內地升學意願（包括已申請）持續增加。考慮內地升學主因分別為「內地院校收生要求比較低」（72%）、「內地有更多發展機會」（57.3%）等。
調查亦顯示，51.4%受訪者對內地升學招生辦法和申請渠道不了解。組織敦促教育局成立「推動內地升學諮詢委員會」，由不同機構、院校、教育界等代表組成，為內地升學政策提出建議及推動相關工作，並建立政府與內地港生等持份者的溝通平台，加強與在內地港生的聯繫。