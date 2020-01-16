調查：擬內地升學DSE生微增 五成不了解渠道

中六生正準備DSE及籌劃升學路向，上述兩個組織於1月5至19日透過電話問卷調查，訪問504名就讀中六的應屆DSE考生，稱跟過去調查比較，數據顯示DSE考生的內地升學意願（包括已申請）持續增加。考慮內地升學主因分別為「內地院校收生要求比較低」（72%）、「內地有更多發展機會」（57.3%）等。

調查亦顯示，51.4%受訪者對內地升學招生辦法和申請渠道不了解。組織敦促教育局成立「推動內地升學諮詢委員會」，由不同機構、院校、教育界等代表組成，為內地升學政策提出建議及推動相關工作，並建立政府與內地港生等持份者的溝通平台，加強與在內地港生的聯繫。