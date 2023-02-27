教育
常識學堂 第265期

我的興趣：岩水洞中尋

【明報專訊】「我現在希望招攬有專業技能的人士，例如就讀生物的。」Duck笑言洞穴探險隊要招募更多成員，提到隊員雖各有技能，但科學研究上仍需更多專業人士參與。到底探險怎跟科學扯上關係？

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