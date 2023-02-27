教育
常識學堂 第265期

我的興趣：洞穴探險隊

【明報專訊】洞穴因何出現？人們走進洞穴是否只為探險、找刺激？香港洞穴探險隊隊長彭德玥（Duck）稱，洞穴探險可推展研究、還能協助水資源匱乏的農村尋找水源。

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