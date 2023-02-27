教育
智學公民 第051期

公民點對點：舊區變天

【明報專訊】市建局近年着力研究及開展各區的重建項目，如2022年10月開展土瓜灣兩個重建項目，同年12月啟動「皇后大道西／桂香街」項目，以求市區更新，改善市區居民生活質素。

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