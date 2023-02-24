Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年2月24日星期五
智叻中文Smarties' 第521期
IT實驗室加碼 校長盼有例可參 延長3年 有校稱獲批項目與原構思面目全非
自閉症大專生不諳弦外音 研究倡院校增社交培訓
深圳市政府 撐中大深圳校建新校舍
名家學堂：不乖的余華
名家學堂：文字刀刀見血 赤裸表達生死
作家作法：有話不直說的意象（下）
短篇搜查官：或聚或傘 共傘共情——余光中的〈六把雨傘〉
字遊打卡：反浪漫之旅：林行止的奧地利遊
時事中文：吊鐘花
考考你答案
字學中文：阿茂整什麼餅
語文小錦囊：月光餅
寫一寫答案
機智小孩：顧及他人——孫叔敖
機智小孩：顧及他人——孫叔敖
prev
next
【明報專訊】■有蛇回頭抓
上 / 下一篇新聞
IT實驗室加碼 校長盼有例可參 延長3年 有校稱獲批項目與原構思面目全非
自閉症大專生不諳弦外音 研究倡院校增社交培訓
深圳市政府 撐中大深圳校建新校舍
名家學堂：不乖的余華
名家學堂：文字刀刀見血 赤裸表達生死
作家作法：有話不直說的意象（下）
短篇搜查官：或聚或傘 共傘共情——余光中的〈六把雨傘〉
字遊打卡：反浪漫之旅：林行止的奧地利遊
時事中文：吊鐘花
考考你答案
字學中文：阿茂整什麼餅
語文小錦囊：月光餅
寫一寫答案
機智小孩：顧及他人——孫叔敖
IT實驗室加碼 校長盼有例可參 延長3年 有校稱獲批項目與原構思面目全非
自閉症大專生不諳弦外音 研究倡院校增社交培訓
深圳市政府 撐中大深圳校建新校舍
名家學堂：不乖的余華
名家學堂：文字刀刀見血 赤裸表達生死
作家作法：有話不直說的意象（下）
短篇搜查官：或聚或傘 共傘共情——余光中的〈六把雨傘〉
字遊打卡：反浪漫之旅：林行止的奧地利遊
時事中文：吊鐘花
考考你答案
字學中文：阿茂整什麼餅
語文小錦囊：月光餅
寫一寫答案
prev
next