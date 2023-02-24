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智叻中文Smarties' 第521期

語文小錦囊：月光餅

【明報專訊】中式糕餅種類繁多，你吃過哪些？吃糕餅時又發生過趣事或難忘事嗎？作家琦君（1917-2006）小時候就曾與表姑因為一塊月光餅而吵架，長大後仍印象深刻。

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