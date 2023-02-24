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智叻中文Smarties' 第521期

字學中文：阿茂整什麼餅

【明報專訊】歇後語「阿茂整餅」當中的「餅」不是指蛋糕曲奇等西餅，而是指老婆餅等中式糕餅。中式糕餅種類眾多，部分糕餅名字有趣，背後也各有起源故事。

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