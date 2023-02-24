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語文同樂 第626期

字遊打卡：反浪漫之旅：林行止的奧地利遊

【明報專訊】「走過一條在地獄崖下蜿蜒的山道，是一段不算短的難走路程，這崎嶇小徑既可印證魯迅名言『路是人走出來的』，亦為英人所說『walking has created paths』的寫照……」

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