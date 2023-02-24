教育
語文同樂 第626期

作家作法：有話不直說的意象（下）

【明報專訊】意象，是作者留給讀者的解謎遊戲，有些簡單易明，有些需要思考，讀懂後卻恍然大悟，領悟到作者的心思。一個好的意象，可以令文字昇華，香港作家也有不少運用了意象的作品。

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