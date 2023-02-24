深圳市政府 撐中大深圳校建新校舍

港校深校共建政策學院發展醫院

校方稱，結合粵港澳大灣區經濟社會發展需要，中大與中大（深圳）兩校區合作重點佈局人工智慧、微電子、機器人等學科專業，在深圳市政府支持下，共同建設公共政策學院、微電子學院，共同發展醫學院、醫院，共用教育科研資源。

簽署儀式於香港政府總部舉行，政務司長陳國基、深圳市長覃偉中等見證。中大校長兼中大（深圳）理事長段崇智表示，中大（深圳）近10年的發展成績驕人，成為中國高等教育國際化改革和創新發展的成功範例，又稱中大作為大灣區的科研引擎，將大灣區及全球各地專業人才聯繫成堅實網絡。

中大（深圳）校長徐揚生表示，短短9年辦學時間，中大（深圳）在人才引進、學科建設、科研創新、書院建設和人才培養等方面均取得亮眼成績，該校將加快成長為立足中國、面向世界的一流研究型大學，為大灣區融合發展貢獻力量。

今個學年，中大與中大（深圳）兩個校區合辦粵港澳大灣區首個讓學生在深港兩地修讀的雙主修課程，學生須修讀跨學科資料分析課程及在指定學術範疇選讀由香港或深圳校區開設的課程作為另一主修，並在兩個校園上課。