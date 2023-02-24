自閉症大專生不諳弦外音 研究倡院校增社交培訓

中大教育心理學系助理教授林宇軒表示，近年本港自閉症大專生數量呈上升趨勢，遂跟香港耀能協會合作，2021至2022年以深入訪談形式訪問65名受訪者，包括30名來自本港不同院校的自閉症大專生，以及35名自閉症大專生家長、曾接觸相關學生的大專教職員、專業支援人員和一般大專生。研究引述一名自閉症大專生稱，校園社交生活中與人交流時要立即反應，對他而言很有難度。

小組作業不懂分工 寧獨自完成

研究受訪者余同學現時就讀社工系，期望成為學校社工。她形容學校社交生活是「很重要的學習」，自己在小組報告時，不知如何與他人分工及處理爭執，曾與同學衝突，自己亦很難在社交場合聽出「弦外之音」，「不知何時是講笑，何時是認真」。她在大學頭兩年不斷迴避小組報告，曾向導師明確表示希望能獨自一人完成小組作業。

平機會署理主管徐妤婷表示，現時對大專院校支援自閉症大學生的撥款主要用於學習支援，包括支援自閉症大專生學習不同科目、購買輔助設施及對導師相關的支援，反而較少資源用於改善相關群體的社交困境，希望大專院校能推出更多類似伙伴計劃等朋輩項目，以及類似迎新活動的組織者應有相關意識，照顧到有特殊需要的學生。