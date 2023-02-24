IT實驗室加碼 校長盼有例可參 延長3年 有校稱獲批項目與原構思面目全非

計劃原本由2020/21直至本學年，預算案稱學界反應踴躍，故增撥3億元在未來3學年延續，為每間公帑資助中學提供最多100萬元資助。

聖士提反堂中學校長麥偉麟表示，該校前年首次獲撥約3萬元，用作舉辦資訊科技活動，申請過程順利；該校2021年底遞交第二次申請，希望獲約80萬元資助購買飛行模擬器，並融入編程元素，培養學生對航空業興趣，助他們及早思考生涯規劃，惟申請不成功。校方遂更改計劃書主題，方向是以人工智能解決大灣區生活所需，去年9月終獲逾30萬撥款，麥校長笑言新計劃相較初時構思可謂「面目全非」，且等候時間頗長。

麥校長歡迎當局增加撥款延長計劃，同時建議指引詳細列明「獲批」及「不獲批」項目例子，「讓學校參考，免無辜地浪費時間」，從而加快流程，務求讓學生及早受惠。

聖公會鄧肇堅中學校長袁經恒表示，該校先後兩次透過計劃獲批共約30萬元，在未來的學年有意繼續申請，會與學校團隊研究，大方向是資助該校做編程、人工智能、設計手機應用程式等教學。

政府消息人士前日透露，全港約500間中學逾八成半現正參與計劃，料將來逾九成中學參與。

小學多3校網全小班

另外，政府消息人士又表示，隨着2024/25學年多7間小學加入小班教學行列，屆時逾九成小學推行小班，比施政報告所訂提早一年達標。教育局昨日回覆，該7間小學分別在油尖旺區（31校網）、九龍城區（35校網）及元朗區（73校網），屆時這些校網所有公營小學會「全面小班」。被問全港小學何時全面推行小班教學，消息人士日前稱「不能一刀切，需考慮實際情况」。

（2023/24財政預算案）