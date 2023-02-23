Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年2月23日星期四
公民學堂 第021期
幼師流失17%新高 中小學同升 教局稱運作正常 料未來教師需求減
加強職專教育 政府消息：非怕院校關門
跨境幼小復課 學校延長小息同學相聚
世界之最：卡通之最
世界之最：長做長有的卡通
新聞有常識：地震溯源
奇妙大自然：哺乳飛行員蝙蝠
時事懶人包：紅會批全球未汲抗疫教訓
解讀關鍵字：猴痘
中外人物：Beabadoobee
知識寶庫：國產動畫漸受歡迎 助弘揚中華文化
大開眼界：國家衛健委
價值觀解碼：寬恕
放眼經濟：重振旅業措施
放眼經濟：重振旅業措施
prev
next
【明報專訊】■新聞撮要
上 / 下一篇新聞
幼師流失17%新高 中小學同升 教局稱運作正常 料未來教師需求減
加強職專教育 政府消息：非怕院校關門
跨境幼小復課 學校延長小息同學相聚
世界之最：卡通之最
世界之最：長做長有的卡通
新聞有常識：地震溯源
奇妙大自然：哺乳飛行員蝙蝠
時事懶人包：紅會批全球未汲抗疫教訓
解讀關鍵字：猴痘
中外人物：Beabadoobee
知識寶庫：國產動畫漸受歡迎 助弘揚中華文化
大開眼界：國家衛健委
價值觀解碼：寬恕
放眼經濟：重振旅業措施
幼師流失17%新高 中小學同升 教局稱運作正常 料未來教師需求減
加強職專教育 政府消息：非怕院校關門
跨境幼小復課 學校延長小息同學相聚
世界之最：卡通之最
世界之最：長做長有的卡通
新聞有常識：地震溯源
奇妙大自然：哺乳飛行員蝙蝠
時事懶人包：紅會批全球未汲抗疫教訓
解讀關鍵字：猴痘
中外人物：Beabadoobee
知識寶庫：國產動畫漸受歡迎 助弘揚中華文化
大開眼界：國家衛健委
價值觀解碼：寬恕
prev
next