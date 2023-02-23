教育
公民學堂 第021期

大開眼界：國家衛健委

【明報專訊】國家衛生健康委員會（國家衛健委）在新冠疫情爆發期間角色尤其舉足輕重。從「可防可控」、「絕對清零」、「動態清零」到發表「新十條」，其防疫策略不僅是醫療議題，更影響全國人民生活及經濟發展。

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