教育
公民學堂 第021期

知識寶庫：國產動畫漸受歡迎 助弘揚中華文化

【明報專訊】2019年上映的《哪吒之魔童降世》內地錄得逾50億元（人民幣，下同）票房，是該年內地最賣座電影及歷來票房最高的動畫長片。由1926年起首齣國產動畫面世以來，國產動畫近年日益受歡迎。

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