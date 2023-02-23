教育
常識天下 第273期

奇妙大自然：哺乳飛行員蝙蝠

【明報專訊】對於蝙蝠，你會聯想到什麼？蝙蝠俠？萬聖節？還是倒吊在山洞內的神秘生物？由於蝙蝠會飛，頭部形狀又像老鼠，所以有人會誤以為牠們是鳥類或會飛的鼠科生物。其實，蝙蝠是全球唯一能夠飛行的哺乳類動物。

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