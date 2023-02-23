教育
常識天下 第273期

新聞有常識：地震溯源

【明報專訊】土耳其、敘利亞早前發生黎克特制逾7級大地震，境內大批建築物倒塌，截至2月17日已有超過4萬人罹難。原來土敘兩國處於歐亞地震帶，是地震高危頻發地。

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