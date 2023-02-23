加強職專教育 政府消息：非怕院校關門

推「職專先導」助中學生發掘興趣

應用教育文憑課程下學年起取代毅進課程。消息稱每年開支約1億元；政府亦在該課程首3學年，撥約613萬元開發學習管理系統，讓學生和導師使用，包括學習多媒體應用。當局亦續檢視應用學位課程先導計劃，料最快2024/25學年推出2至4個新課程。

職訓局（VTC）下學年起推出為期兩年「職業專才教育中學先導計劃」，助中學生及早接觸職專教育，發掘興趣，涉款約88萬元。政府消息人士稱，VTC提供的課程屬資歷架構第3級別，讓中學生透過延伸課時、應用學習科目等方式上課，增加升學、就業機會；首年名額約40多個中四生，涉約兩間中學，當局正尋找有興趣參與的學校。

另外，3間自資大學獲國家教育部批准，下學年起取錄內地生人數可倍增至「20%限額」，即全校內地、台澳自資本地副學位及學士人數，不可多於上一學年總學生20%。政府消息人士稱，有其他自資院校提出訴求，盼調高相關限額，當局會逐一檢視院校，了解課程質素。

（2023/24財政預算案）