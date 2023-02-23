幼師流失17%新高 中小學同升 教局稱運作正常 料未來教師需求減

教育局回覆，隨未來學齡人口下降，料教師需求相應減少，會繼續留意適齡學童人口變化，並評估下一個3年期（2025/26至2027/28）規劃中進一步下調學額的需要，以減輕未來教師人手過剩。當局重申教師流失主因包括退休、進修、轉校、轉行及其他私人理由，據局方觀察，雖然上學年教師流失率略高，學校運作大致正常。當局又稱，因應近兩年入職但未受訓的教師數目較預期增加，已增加撥款加強師資培訓。

幼園稱疫下營運難 盼調高資助額

根據2022/23修訂預算，幼稚園教師流失率升4.4百分點至17.6%，幼稚園學生人數減7.9%至14.37萬，學前教育預算亦減16.8%至52.81億元。幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，幼稚園教師流失率加劇，因幼園經歷新冠疫情營運艱難，部分校長難以支付薪酬予資深幼師，致人才流失。她又稱，因應出生率下跌，幼稚園下學年學生人數亦減少，希望政府調高每名幼稚園學生的單位資助額，或靈活批出單次撥款，支援他們營運。

消息人士表示，2024/25學年多7間小學加入小班教學行列，屆時逾九成小學推行小班，較施政報告所訂時間早一年達標，每年開支1.26億，包括用於聘請更多教師。

教育經常開支1040億 僅次社福衛生

預算案中提到，2023/24年度教育經常開支預算為1040億元，佔政府經常開支總額預算18.6%，在眾範疇中位列第三，僅次社會福利和衛生。教育範疇如同往年，新猷不多。政府將為2024年中學文憑試（DSE）學校考生代繳考試費，總承擔額約1.51億元，料43,200名考生受惠，是連續第6年有相關措施，消息人士稱，政府暫未打算恆常化。

明報記者

（2023/24財政預算案）