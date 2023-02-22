教育
語文同樂 第625期

時事中文：古代荒政

【明報專訊】政府掌握不同資源，有能力和責任預防災難、救濟災民，不然害命的就是人禍。古代中國已有防災及救災政策，即「荒政」，涵蓋的不僅是凡人，也包括鬼神。

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