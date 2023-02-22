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2023年2月22日星期三
語文同樂 第625期
公民科師生趕考察 中旅特辦回鄉證 4至5月出發中五團優先 連續4周日開放辦理中心
考察鴉片戰爭遺蹟 認識軍民抵抗侵略
DSE派准考證 App載考試日程 SEN學生可查閱特別考試安排
恒大就業博覽 涵灣區海外機遇
時事中文：天災與救災
時事中文：古代荒政
視聽之娛：與「朋友」絕交，也和「自己」決裂的想像——《伊尼舍林的女妖》
字煮文化：豬肉臘前作
詞中物：趨光避黑——《晚睡症》
文字發酵：春回大地
參考答案
Talk of the town : Smoke-free generation
Talk of the town : Smoke-free Hong Kong
Talk of the town Answers
Story : Where there's smoke, there's fire
Horizon : Free school meals
Horizon Answers
時事中文：天災與救災
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【明報專訊】土耳其、敘利亞地震災情嚴峻，
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公民科師生趕考察 中旅特辦回鄉證 4至5月出發中五團優先 連續4周日開放辦理中心
考察鴉片戰爭遺蹟 認識軍民抵抗侵略
DSE派准考證 App載考試日程 SEN學生可查閱特別考試安排
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時事中文：天災與救災
時事中文：古代荒政
視聽之娛：與「朋友」絕交，也和「自己」決裂的想像——《伊尼舍林的女妖》
字煮文化：豬肉臘前作
詞中物：趨光避黑——《晚睡症》
文字發酵：春回大地
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Story : Where there's smoke, there's fire
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時事中文：古代荒政
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字煮文化：豬肉臘前作
詞中物：趨光避黑——《晚睡症》
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