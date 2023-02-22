公民科師生趕考察 中旅特辦回鄉證 4至5月出發中五團優先 連續4周日開放辦理中心

廣東團最早4月出發

教育局昨向校長發通函，稱是次特別安排屬一次性質，適用於4月或5月最先出發的公民科內地考察的中五生及隨團教師。中旅將由2月26日（周日）起一連4個周日（即2月26日，3月5、12及19日），分別開放一個指定辦證中心，於早上9至12時為有需要師生辦理換領或申請回鄉證手續。他們須預先在中旅網上系統預約，再向學校提交基本個人資料和預約號碼，以供局方跟進。

教師：半數學生疫下沒續證

北角協同中學公民科主任黃中偉稱，該校計劃7月參加文化主題的一天團，據早前統計，僅一半中五生持有效回鄉證，其餘同學因疫情未有續證，亦有非華語生沒證件。他稱，已通知同學及早換證，惟因預約爆滿，期望參加7月考察團的同學，亦可透過局方協調的便利服務盡快辦理。

教育局稱，學校對考察安排反應正面，而辦證便利服務助學校順利籌辦和帶領學生到內地考察，「讓校長、教師和同學一起親身體驗國情，了解國家各方面的最新發展和成果」。

辦證高峰期 正常預約排至最快4月

根據中旅網顯示的「回鄉證換領」預約情况，位於上環、九龍灣、葵涌、石門及屯門的5個中旅證件服務中心，最快5月初才有預約名額；「回鄉證自助受理換證」最快4月底有籌。若是「首次申辦回鄉證」預約，則有機會於下月底有籌。辦證後需時12個工作日取證，加急件為5個工作日。

網頁亦貼出公告，稱「目前辦證高峰期，敬請辦證申請人盡早安排預約領籌辦證」，如因奔喪、就醫、就學、緊急商務等特別緊急事宜需要辦證，須提供真實有效的相關證明資料，在預約網上填妥申請表，可到就近證件服務中心加急辦理。