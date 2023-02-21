「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決

常委會：已有電子平台諮詢會

中大校友馮家強及黃勁文本月11日提出討論動議，馮引述該會主席楊于銘代表常委會於上周五（17日）回覆稱，中大校董會去年12月已成立「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」，因持份者眾多，建議亦相當多、複雜和多元化，已提供電子平台蒐集意見，本周亦有兩場諮詢會（今日及周五）供直接表達意見；常委會相信有校友已遞交意見予專責小組，「在此背景下，校友評議會周年會員大會毋須安排其他場合收集校友意見」。

馮家強稱，其動議提及校董會各持份者比重應維持不變，若須增加校外成員比重，組成亦應以校友為主、書院成員為次、監督委任者最少，以尊重中大作為書院制大學、院校自主等。他又稱，早前議員提出中大校董會組成修訂方案，監督（即特首）委任的成員由13%大增至26%，書院成員由29%減至24%，「難免讓人感到不尊重中大院校自主、員生共治」等。

馮據《香港中文大學校友評議會會議章則》第9條，「經常委會討論後，可因應實際情况決定如何列入議程」，但無賦權予常委會拒絕列入議程，質疑常委會越權濫權。他認為檢討校董會重組茲事體大，對大學管治影響深遠，且不少校友因上班未能出席本周兩場專責小組的諮詢會，質疑常委會「是否有不可告人原因拒絕這討論？」