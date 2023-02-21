Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2023年2月21日星期二
星笈中文 第086期
「活力午餐」樣本全合格 明料恢復供應 下月停供部分中學 食環稱再巡查
暫4學生疑食物中毒 兩宗轉介食環
高小生外出用膳興奮 家長請無薪假送飯「勞氣」
「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決
星級作文：「得不償失」 一題兩寫
星級作文：5**議論文 追求私慾 得不償失
星級作文：5**記描抒 旁門左道 失去更多
書到用時：人生况味──讀徐國能《第九味》
星級作文：「得不償失」 一題兩寫
prev
next
【明報專訊】2022年文憑試卷二寫作第二題「得不償失」，
上 / 下一篇新聞
「活力午餐」樣本全合格 明料恢復供應 下月停供部分中學 食環稱再巡查
暫4學生疑食物中毒 兩宗轉介食環
高小生外出用膳興奮 家長請無薪假送飯「勞氣」
「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決
星級作文：「得不償失」 一題兩寫
星級作文：5**議論文 追求私慾 得不償失
星級作文：5**記描抒 旁門左道 失去更多
書到用時：人生况味──讀徐國能《第九味》
「活力午餐」樣本全合格 明料恢復供應 下月停供部分中學 食環稱再巡查
暫4學生疑食物中毒 兩宗轉介食環
高小生外出用膳興奮 家長請無薪假送飯「勞氣」
「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決
星級作文：5**議論文 追求私慾 得不償失
星級作文：5**記描抒 旁門左道 失去更多
書到用時：人生况味──讀徐國能《第九味》
prev
next
相關新聞
星級作文：5**議論文 追求私慾 得不償失
星級作文：5**記描抒 旁門左道 失去更多