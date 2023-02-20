教育
常識學堂 第264期

我的社區：珊瑚趣聞多

【明報專訊】尹悅心、馮萌樂及其他參加者從計劃安排的網上專家講座學習珊瑚及海洋保育知識。完成兩堂講座後，兩人更預先備課，將蒐集到的額外資料整合成簡報，在訪問中介紹珊瑚及其重要性。

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