理大精神健康項目獲資助 VR教練助SEN青年

5項目服務照顧者中學生SEN青年等

5個項目分別為期15至24個月，利用虛擬實境技術、開發電子平台等，針對不同社群的心理健康需求設計可持續的解決方案，涵蓋對象包括照顧者、中學生、有特殊教育需要（SEN）的青年，以及專注力不足或過度活躍症兒童和殘疾人士的照顧者。

有護理學院學者開發香港首個關注照顧者心理健康意識的互動虛擬平台「EPPS系統」，為照顧者提供繪畫和與他人分享畫作的機會，並組建照顧者支持團隊，激勵有困擾的照顧者向專業人士和家庭成員尋求幫助。

醫療及社會科學院院長岑浩强說，精神健康是不容忽視的重要議題，尤其近年在疫情影響下，不同社群對精神健康支援的需求更為殷切，期望透過是次資助，發揮科研及實踐的優勢，為不同社群帶來有效益的解決方案。