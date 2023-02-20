港大法學生組外展隊 義務為基層講解法律

「貼地」普及法律 難忘長者談遺囑落淚

OUTLET成員法學士三年級生鄧彥圖說，曾透過講座向弱勢社群講解監護令、持久授權書等法律知識，最難忘是解答遺囑問題。有次長者問及「我沒有什麼親戚朋友，想死後捐出財產，有沒有辦法在遺囑交代？」彥圖稱對方說着便哭起來，明白有時除了解答法律專業知識，也要照顧長者情感，又記得當時在場的其他長者，開始探討生死議題。

另一成員社會科學學士（政治學與法學）及法學士四年級生李穎琳說，受活動啟發，明白法律本應是一種「貼地的概念」，如在街上被查身分證，背後都牽涉法律概念，「法律應該平易近人，法律學生將來或成為律師，都應出分力，推廣法律知識」。

法律學系副教授李雪菁表示，學生在法律課上為英語對答，少用平易近人的中文談法律，相信OUTLET團隊透過舉辦講座或活動，既幫助弱勢社群，也訓練學生與人溝通，「模擬講座上，我修訂了他們（的演辭）三四次，他們才可將所有法律jargon（術語）全部撇開」。