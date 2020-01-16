港大稱需求殷 SEN師訓額不變 將有首屆畢業生 有學生已投身NGO

5年制的港大幼兒教育及特殊教育培訓的幼師，具相關專業訓練，可及早識別特殊教育需要（SEN）學童。教師需求減少之際，該課程將有首屆畢業生，四年級生廖詠恩稱沒有後悔入讀課程，有見同學未畢業已服務非牟利機構，相信日後有不少發展方向，「不一定做幼稚園老師或特殊幼兒工作員」，認為無論製作教具或音樂治療，課程助她利用所學，幫助特殊需要兒童。

四年級對前途樂觀：不一定做幼師

廖詠恩去年暑假赴羅馬尼亞義教6星期，在當地幼稚園教授英語，憶述班上有幼兒不踴躍參與課堂，當地教師認為他頑皮、不專注，故將他「隔離」，以免影響課堂。不過，詠恩發現每當大聲播放音樂，該名幼兒都會掩蓋耳朵，「課程教過，自閉症的小朋友對聲音較敏感，所以當時我知道他有自閉症，遂告知他的老師，再通知家長」，讓詠恩深明特殊教育知識很重要。

義教見頑童被「隔離」憑所學辨自閉

創兒歌助SEN童發展肌肉社交認知

同班的另一四年級生陳永鑾，在課程中創作兒歌，包辦作曲、填詞和編曲，相信音樂治療可幫助SEN幼兒發展大小肌肉、認知和社交。她對學生人口正下跌帶來的影響有少許擔心，但認為「只要有心，一定找到想做的事」。

李佩鈴稱，該課程的畢業生會獲4個專業資歷，包括特殊幼兒工作員、幼稚園教師、幼兒工作員和幼兒中心主管，認為學界對特殊教育教師的需求殷切，指一般主流幼稚園也有特殊幼兒，相信課程裝備幼師在不同情况下都得心應手。