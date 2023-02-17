9月M+上堂 嶺大開藝術文化碩士課

鄭國漢昨日表示，新教學點主要讓修讀藝術及文化課程的學生上課，暫定包括藝術與文化遺產管理文學碩士（MAACHM）新課程，以及該課程下的「文化管理及數碼未來」和「文化遺產旅遊與管理」兩大專修。新教學點設有課室、演講廳、學習室、展覽廳等。

佔地兩萬呎租期5年 商討准用西九設施

嶺大副校長莫家豪補充，過往有比較研究，經常批評本港文化、創意範疇較倫敦和紐約等地失色，希望擴展校園至M+，促進新課程的研究和學習活動，有助強化香港文化、創意產業。他指，新教學點租期5年，校方有意與西九管理局商討，讓學生在西九文化區不同設施做學習活動。

西九文化區管理局副行政總裁（區域發展）顏金施稱，嶺大全新的校外學習中心，將為藝術文化的研究、教學和推廣提供卓越的合作機會，與管理局吸引和培育人才的願景契合，有助西九推動香港發展成中外文化藝術交流中心。

另外，鄭國漢將於8月底卸任，由數據科學學者秦泗釗接任。被問到去向，鄭稱自己早年在內地置業，但新冠疫情期間未能回去打理，已計劃將北上遊歷不同地方。