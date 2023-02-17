首校專辦內地課 最快2026開 一條龍私校主收非本地生 香港耀華：促進兩地融合

教局批天水圍地 消息：校方擬向政府借款

教育局2021年接受辦學申請，要求之一是持中聯辦教育科技部的「支持信件」。消息人士稱，耀中耀華約在2021年底獲中聯辦發支持信，被問學校校董會成員會否加入中聯辦代表，消息指相關部門沒要求，「日後有規定才再打算」；耀中耀華亦正物色校長人選，有待公布。消息人士又指，獲批校地後仍要做地盤勘探等前期工作，未能交代造價。香港耀華學校須自負盈虧運作，辦學團體日後可向政府申請免息貸款，經立法會財委會審批；消息人士稱校方有意申請，校方專責小組在建築期內亦會「想方設法」，籌募不同機構贊助，方式可包括冠名贊助教學大樓。

可否在港考內地高考 校方：待商討

招生方面，香港耀華學校項目總監伍德基表示，開校首3年將開辦小學及初中年級；次階段是開校第4至6年，將開辦高一至高三；最後階段為第7至10年，屆時已開辦完整的中小學12個年級。消息稱，合約條款容許該校開辦幼稚園，惟暫未有計劃。校方稱，日後按需要可開辦國際課程，學生亦可在校方輔助下接駁到內地升學。被問到學生可否在香港應考內地高考，耀中耀華教育網絡副行政總裁陳昕生稱，仍有待與政府商討。

陳昕生又稱，開辦香港耀華學校具歷史及社會意義，有助配合政府搶人才、北部都會區計劃。耀中耀華教育網絡首席教育總監呂子德說，該校填補香港欠缺中國國家課程的缺口。校方表示，該校「肩負起促進香港學界與內地溝通融合的責任」。

教局：須簽10年約 倘違約可收地

教育局回覆稱，今次項目獲批土地的地價實際金額須待政府審批，辦學團體須與政府簽訂為期10年的服務合約，並執行適用於內地課程學校的規定，包括主要提供內地課程、符合指定收生比例、向局方提交經審計的周年帳目、設有質素保證機制，以及開放校舍設施作社區用途等。如違反合約，局方會跟進，有權終止或拒絕續訂合約，收回校舍及土地。

教育界立法會議員朱國強稱，內地企業、中央駐港人員可能需短暫駐港，一般數年內就返內地，而非長住香港，如有家眷或子女隨行，香港耀華學校則較國際學校更適合。他稱，學額需求仍待觀察，不排除打算將來移居內地的港人亦有需求。