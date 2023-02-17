學校急應變 改帶飯送飯

【明報專訊】大家樂集團旗下「活力午餐」昨傍晚宣布暫停下周一、二向學校供應午膳，受影響學校之一聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱，全校約七八成學生訂飯，校方暫時向家長提供數個選項，包括學生帶飯、准高年級生自行外出午膳，以及家長送飯到校、接子女外出午膳、為子女在外賣平台訂飯送到校等，若最終未能安排，校方會代家長訂購學校附近餐廳的飯盒。他說不會考慮該兩天改上網課，因為學校難得恢復全日面授，不應隨便叫停。
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校校長鄭筱薇說，經校董聯繫下，得知有飯商願意在下周一、二提供每天500個飯盒，包括白汁肉粒飯及雞腿飯，料每個收費22至24元，比活力午餐的19.5元貴，校方暫不向家長收取該兩天飯盒的費用，會先與活力午餐商討補償，認為今次事件是活力午餐的「失誤」，形容是「無可能會出現」。她說校方稍後會以WhatsApp通知家長相關安排，希望先安撫他們情緒。
活力午餐爆發食安風波，鄭筱薇稱家長的確「有啲反應」，但強調學校暫時沒有同學因進食活力午餐的飯盒而感不適，因此會「以不變應萬變」，若有學生「出事」，校方必會處理。孔偉成亦稱，家長無特別反映要求更換飯商，學校上周四曾出現飯盒款式4款變兩款、欠缺生果等混亂情况，本周已回復正常。