學校急應變 改帶飯送飯

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校校長鄭筱薇說，經校董聯繫下，得知有飯商願意在下周一、二提供每天500個飯盒，包括白汁肉粒飯及雞腿飯，料每個收費22至24元，比活力午餐的19.5元貴，校方暫不向家長收取該兩天飯盒的費用，會先與活力午餐商討補償，認為今次事件是活力午餐的「失誤」，形容是「無可能會出現」。她說校方稍後會以WhatsApp通知家長相關安排，希望先安撫他們情緒。

活力午餐爆發食安風波，鄭筱薇稱家長的確「有啲反應」，但強調學校暫時沒有同學因進食活力午餐的飯盒而感不適，因此會「以不變應萬變」，若有學生「出事」，校方必會處理。孔偉成亦稱，家長無特別反映要求更換飯商，學校上周四曾出現飯盒款式4款變兩款、欠缺生果等混亂情况，本周已回復正常。