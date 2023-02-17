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智叻中文Smarties' 第520期

語文小錦囊：感謝考驗

【明報專訊】縱使深信「真金不怕洪爐火」，你希望考驗和困難接連在自己身上發生嗎？台灣作家林清玄（1953-2019）說要感謝困難，到底這是什麼一回事？

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