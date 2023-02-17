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智叻中文Smarties' 第520期

字學中文：金光閃閃

【明報專訊】民間有習俗，當嬰兒一個月大，父母會舉辦「滿月酒」，家族和客人或會準備金器，為嬰兒送上祝福。黃金是富貴和吉祥的象徵，在古代更用於貨幣，有不少諺語和成語都與金有關。

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