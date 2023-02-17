教育
語文同樂 第624期

作家作法：有話不直說的意象（上）

【明報專訊】假如寫作好像武林世界般，有十八般武藝，「意象」可謂易學難精的招式之一。不過，一旦掌握到箇中精髓，肯定能令文筆脫胎換骨，讓作品讀起來更有美感和深度。一連兩期，向古今名家拜師學「意象」！

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