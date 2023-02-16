劉智鵬倡中史高中必修 蔡若蓮：課程重疊增負擔

蔡指淺化學習 不利銜接大學

蔡若蓮開場發言稱，高中中史科培養歷史專門人才有不可或缺的角色，議案明顯削弱目前該科功能，變相剝奪學生選讀該科機會，不利銜接大學的歷史教育，又稱要吸引更多學生選修中史，應從教學模式和學科優化入手，非一刀切「必修必考」。她稱，短時間內再增加高中必修科目，以中史地理及文化科取代高中中史，業界意見紛紜，師生及家長亦未必支持，倉卒推行配套不足，或出現負面效果。

管浩鳴提修正案 憂專科專教人手

選委會界別議員管浩鳴提出修正議案，稱贊同原議案目的，但列為必修科將引伸科目重疊、專科專教教師人手等問題，認為倉卒開新科恐弄巧反拙。他又認為歷史教育須透過激發學生動機及興趣，讓他們結合課堂知識與生活，又分享自己作為牧師，常鼓勵人讀《聖經》，參透故事含意融入日常生活當中，但如單靠死記背誦，「將整本聖經背晒，亦不代表是認識耶穌，可能是貶低了聖經的意義」，與學中史一樣，如希望學生明白意義，重要是融會貫通。

科技創新界議員邱達根憶述自己從小對歷史的興趣源於父親，而非來自學校，稱讀傳統名校，堂上教師照讀課文、靠死記考試，使他反思是否為學分而讀中史。他稱事隔30年，翻看子女的中史考試及教學筆記，跟30年前分別不大，認同加強中史學習，但如不大幅修改中史教科書、考試制度，即使變必修也難使學生感興趣。