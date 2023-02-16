初中公經社科教局發教材 涵公民權利、基本法、國安觀

述習講話「四點希望」 引秦地圖證港「自古以來」屬中國

由於公經社科未有經送審的教科書，局方去年10月發通告，稱學校下學年可使用支援教材和輔以現行教科書施教。教材現涵蓋中一至中二適用的8個單元，至於中三的4個單元，尚未提供教材。

中一4個單元之一是「權利與義務」，列10課節的教學設計建議，並就每課節提供工作紙及家課。「權利與義務」單元第六課節，教學生享用權利及自由同時附有責任，有關工作紙提供2005年警務處長就保護公共秩序的考慮之判案書、2020年4人限聚令的新聞公報，有一題問學生「根據資料，市民在行使集會、遊行和示威自由的同時，有什麼責任」，答案是「要和平，而且不應對公路上的自由通行構成不能忍受的干擾或危害公眾安全」。

另外在中二的「香港特區的管治」單元，涵蓋15課節，學習目標主要為認識《憲法》、《基本法》、「總體國家安全觀」等。教材提供延伸閱讀工作紙，列出習近平去年7月1日就香港發展提出「四點希望」的發言內容。

教育局於部分單元提醒教師，毋須要求學生背誦《憲法》、《基本法》和《港區國安法》的條文內容，稱學生僅須了解「有關條文內容的背後意義及其在日常生活中的應用」。

教局稱毋須背條文 着重意義 有校長稱客觀權威助教學

創知中學校長黃晶榕說，該校現時推行的生活與社會科，融合校本和官方教材，今年9月改名為公經社科時，沿用相同做法。他指教育局的支援教材便利教師教學，資料亦相對客觀和權威，尤其涉《憲法》和《基本法》的內容，「過往很多資料不適合學生，不夠落地、很深奧，二來有些帶政治偏見、有顏色的言論，不能隨便放入課程」。他強調教師獲得教材後會因材施教，最終目標是培養學生有正確態度和價值觀，例如捍衛守法意識。

教育局回覆稱，編製學與教資源時，選材主要考慮學生的能力、學習需要和前備知識等；教師須按照課程的宗旨和目標，並因應學生的能力和學習需要，適時更新、補充及調適教材的內容。局方亦會適時檢視、更新及開發學與教資源。