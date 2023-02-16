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教育
2023年2月16日星期四
公民學堂 第020期
初中公經社科教局發教材 涵公民權利、基本法、國安觀
劉智鵬倡中史高中必修 蔡若蓮：課程重疊增負擔
世界之最：最精彩的球賽
世界之最：足球員行為規範
新聞有常識：埃及有「古」惑
猜猜我是誰：網球女將 細威
時事懶人包：沙頭角逐步開放遊客
放眼中國：供銷社
圖看議題：女性勞動力
活動巡禮：龍虎山野外定向 了解本地生態歷史
大開眼界：歐盟
放眼經濟：最低工資
放眼經濟：最低工資
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【明報專訊】■新聞撮要
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初中公經社科教局發教材 涵公民權利、基本法、國安觀
劉智鵬倡中史高中必修 蔡若蓮：課程重疊增負擔
世界之最：最精彩的球賽
世界之最：足球員行為規範
新聞有常識：埃及有「古」惑
猜猜我是誰：網球女將 細威
時事懶人包：沙頭角逐步開放遊客
放眼中國：供銷社
圖看議題：女性勞動力
活動巡禮：龍虎山野外定向 了解本地生態歷史
大開眼界：歐盟
放眼經濟：最低工資
初中公經社科教局發教材 涵公民權利、基本法、國安觀
劉智鵬倡中史高中必修 蔡若蓮：課程重疊增負擔
世界之最：最精彩的球賽
世界之最：足球員行為規範
新聞有常識：埃及有「古」惑
猜猜我是誰：網球女將 細威
時事懶人包：沙頭角逐步開放遊客
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活動巡禮：龍虎山野外定向 了解本地生態歷史
大開眼界：歐盟
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