教育
公民學堂 第020期

大開眼界：歐盟

【明報專訊】歐洲國家自1950年代就經濟貿易等議題合作，組成多個組織，規模持續擴大至歐洲半數國家，各組織於1993年合併成歐洲聯盟（European Union，簡稱歐盟）。

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