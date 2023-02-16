教育
公民學堂 第020期

放眼中國：供銷社

【明報專訊】1950年代中國內地實行計劃經濟，設立供銷社和公共食堂，供銷社是農村物資供應的主要渠道。近日供銷社和公共食堂再次湧現，成為民眾焦點，更有供銷社成為打卡熱點。

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