教育
常識天下 第272期

世界之最：足球員行為規範

【明報專訊】世界盃由國際足球總會（FIFA）舉辦，球賽有賽規，原來對於足球員的行為表現也有規範，即使在比賽過後，若球員有不恰當行為，也有可能被罰。

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