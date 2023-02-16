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常識天下 第272期

世界之最：最精彩的球賽

【明報專訊】2022年卡塔爾足球世界盃落幕，阿根廷奪冠。BBC網站舉辦了網上投票，網民票選法國對阿根廷的世界盃冠軍戰為本世紀最精彩的一場世界盃對決。

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