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2023年2月15日星期三
Smarties' Power English 第367期
疫下停滯 理大佛山辦校重談 書記市長已換屆 滕錦光：最快下月北上重新認識
教局拓教學資源 首借調公民科教師
中大喬治研究院合作 聚焦大灣區健康議題
浸大「藉午餐說愛你」 師生歌聲慶情人節
大人ing：CY陳宗澤 神經刀出鞘
大人ing：神經刀CY的磨練四式
人物例子庫：我向前走，因為人生就是要前進。( I go forward, because life is about moving forward. )
視聽之娛：古典音樂 權力之巔
詞中物：選擇開窗，讓風景湧入——讀鄭琬融〈在海上〉
文字發酵：校對報道
參考答案
News feed : Get out of unhealthy lifestyle!
Talk of the town : Insufficient physical activities
Talk of the town Answers
Comic : What is computer programming?
Game : Puzzle
Game Answers
Comic : What is computer programming?
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【明報專訊】Eason has made a fake website to deceive users into fraud.
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