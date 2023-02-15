疫下停滯 理大佛山辦校重談 書記市長已換屆 滕錦光：最快下月北上重新認識

翻查資料，早在2019年，理大校董會主席林大輝與時任佛山市長朱偉簽署諒解備忘錄。根據理大新聞稿，前特首林鄭月娥在2021年底出席校慶活動稱，「深信（理大）分校將會促進香港及整個大灣區在創新和創業方面的發展」。

撤閘機無時間表

指人流多 憂安全風險

佛山市教育局去年12月在內地人民網的「領導留言板」回覆網民查詢，指市政府與理大圍繞辦學核心問題，如選址、辦學規模等，未達成一致意見，加上疫情影響，雙方溝通有障礙，因此辦學沒有實質進展。

理大校長滕錦光昨出席傳媒午宴，他被問到理大（佛山）的進展時表示，受新冠疫情影響「進度緩慢」，料學校團隊最快下月赴佛山，屆時要先重新認識已換班的市長及書記等。

倘重組學生會 仍須簽合規書

另外，部分院校陸續解除校園管制措施，目前理大和城大尚未開放，理大要求訪客進校前預先登記並取得二維碼（QR Code）。滕錦光昨稱，對重新開放校園暫未有時間表，他指校內人流多，有意見憂慮移除閘機會增加安全風險。副校長（校園發展及設施管理）黃煜新稱，持份者對重啟校園有不同意見，有學生亦擔心重新開放校園後，要與訪客在飯堂「爭位」，區議會亦曾查詢何時開放校園，校方正不斷檢視，「如有最新消息，會通知大家」。

至於理大學生會因未簽妥「合規確認書」，去年被校方勒令停用校名、遷離學生會大樓，滕錦光表示，倘有學生希望籌組內閣成立學生會，也會要求他們簽署合規書。副校長（學生及環球事務）楊立偉稱，大學會與學生保持聯繫，又強調如有其他學會有需要，校方願支援。

就國安教育推展情况，滕錦光說，理大是「守法、愛國」的學校，有見學生在中小學少學習歷史，今學年起，要求本科生必修中國歷史和文化相關課程。