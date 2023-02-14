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2023年2月14日星期二
星笈中文 第085期
明復課飯盒或亂 小學備乾糧 大家樂：已調人手盼盡快派校
高中旅遊款待修讀者升 蔡若蓮：盼同學把握機遇
浸大再推新聞工作者學人
退役東鐵輕鐵進駐校園
星笈秘技：卷三：時間是關鍵
星笈秘技：操練獨門秘技 備戰綜合四柱
文本細讀：夢醒時分的覺醒——喬伊斯〈阿拉比〉
讀通文言：分析貶官的命運──以〈始得西山宴遊記〉為探究對象
星笈秘技：卷三：時間是關鍵
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【明報專訊】文憑試中文科卷三聆聽及綜合能力一卷，過了今屆便作古。
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