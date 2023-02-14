明復課飯盒或亂 小學備乾糧 大家樂：已調人手盼盡快派校

明天起小學全日返學與接種率脫鈎，學生在校午膳，飯盒需求大增。大家樂集團昨回覆，預計全面復課後每日供應約10萬個飯盒予學校，數量比復課前增加3至4倍，已積極增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助，另增加物流車隊，務求盡快送飯盒到校。集團又稱，活力午餐目前產製流程大致暢順，團隊會繼續與學校溝通，以提供最合適安排。

備用方案 家長義工隊食肆購飯

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校上周一已恢復全日課，校長鄭筱薇說，該校學生訂購的午膳由活力午餐提供，上周出現「零星事件」，包括漏送水果，供應商告知要改遲數天才有貨，亦曾有部分款式的飯盒數量不足，學生可改吃其他款，未曾有延遲送飯問題，形容上周恢復全日課的午膳安排大致順利。

鄭表示，為應對突發狀况，已準備足夠全校學生的乾糧。她又說，如飯商即日通知未能供應午膳，校方會即時動員20至30人的家長義工隊，與教師分批聯絡相熟食肆安排，並到附近食肆買飯盒、麵包等。

提家長訓練學生作息 開會教新師看飯

新冠疫情下，不少初小學生未曾體驗全日課，鄭筱薇稱校方在各方面準備，當中已提醒家長在聖誕、農曆新年長假期訓練子女調節作息，有心理準備全日上課。她又說，有新晉教師在疫下入職，未有照顧學生用膳經驗，校方開會講解如何處理學生突然嘔吐、飯盒不夠或需添飯等情况。

小學校長孔偉成昨在港台《千禧年代》稱，有學生反映午膳供應商飯粒或意粉較硬、肉類或未熟透；又說餐單每日有4款飯盒，供應商曾試過只送其中兩款到校，認為情况較混亂。校方亦有應變措施，包括預備乾糧，聯絡鄰近餐廳安排飯盒。