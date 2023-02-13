教育
常識學堂 第263期

新聞解碼：買旗可電子捐款

【明報專訊】「早晨！要不要買支旗？」逢星期三、星期六早上，我們偶然會遇到有人賣旗，可是身上往往沒有零錢行善。不過，現在有機構增設即場電子捐款，方便市民。

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