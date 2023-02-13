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教育
2023年2月13日星期一
智學公民 第049期
5內地考察工作紙出爐 前海問創業惠州問創科
中大60周年校慶 段崇智：背靠祖國面向世界重大契機
公民點對點：加快造地 擬邊填海邊規劃
公民點對點：香港基建機遇與挑戰
議題解碼：山嶺意外趨升
法治教育：特區政府參與國際事務
參考答案
公民挑戰題
焦點新聞
我的生命：玩轉腦認知
我的生命：「智」活腦有計
新聞解碼：買旗可電子捐款
偵探M.A.D. 體育精神
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