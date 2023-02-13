5內地考察工作紙出爐 前海問創業惠州問創科

工作紙涉及的考察地點均選自公民科內地考察路線。5個主題分別為前海展示廳、前海深港青年夢工場、惠州創新科技發展、肇慶德慶學宮、悅城龍母祖廟。教育局表示，學校可運用工作紙協助學生完成內地考察「任務」及作個人反思，以深化學習（見表）。

列任務反思題 李家超致辭成參考

以「前海深港青年夢工場」為考察地點、共10頁工作紙為例，工作紙先載列3份出發前的參考資料，當中有3名青年當地創業經歷、特首李家超鼓勵青年往前海創業的致辭節錄。預習題目之一是按資料，就李家超引述國家主席習近平期望「青年能抓緊粵港澳大灣區發展機遇，同為香港開新篇，也為自己書寫精彩的人生！」說明創業青年哪些方面達到；而考察後的反思，則問及無論是否考慮前往內地創業或工作，學生將如何積極裝備自己。考察惠州創科企業的相關工作紙內容則以創科為主。

香港航海學校副校長趙文浩說，考慮到學生興趣，傾向選擇以經濟或創科為主題的兩天團，期望讓學生看到國家改革開放以來的成就，建立國民身分認同。他稱，教師以往帶學生考察前會做pre-trip（探路）及大量資料蒐集，稱有關工作紙助教師事前準備，因他們未必去過考察地點，又認為工作紙內容深淺適切。

學生完成內地考察後要做專題研習，以個人習作形式向學校交報告。趙文浩表示，公民科專題研習毋須如以往通識獨立專題探究（IES）的強度及規模，期望學生完成1000至2000字的反思報告。他稱，會參考工作紙的反思題目，向學生提供更多指引、多層次的題目切合不同程度學生的需要，而學生個人除了交文字報告，亦以小組形式匯報。

教界盼局方發布範例評分指引

趙文浩期望教育局之後會發布專題研習範例、評分指引；就反映評核學生的方式，如成績表展示的評級形式，有更詳細的解說。

趙文浩稱，該校內地考察時未定，或會於5至7月舉行，以容讓學校有更充裕時間向家長解釋考察內容及目的、讓學生辦理好回鄉證等。